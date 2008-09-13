موضع سختگیرانه روسیه درباره افزایش ناظران اروپایی در اوستیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک دیپلمات غربی اعلام کرد: مسکو با اعزام 80 نیروی اضافه تر اروپایی برای فرستادن به اوستیای جنوبی و آبخازیا مخالفت کرده است.

وی این موضع روسیه را خلاف پیمان آتش بس تفلیس-مسکو اعلام و آنرا بسیار سختگیرانه عنوان کرد.

روسیه با حضور 200 ناظر اروپایی در مرزهای اوستیای جنوبی و آبخازیا با گرجستان موافقت کرده است.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.

