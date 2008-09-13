نداشتن امید به آینده باعث کاهش سلامت جامعه می شود

حسام نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: مشکلات فرهنگی زیادی در جامعه وجود دارد که باید روی مسائل فرهنگی به خصوص فرهنگ سلامت در جامعه کار کنیم.

وی بیان کرد: دستگاهها و تجهیزات پزشکی در افزایش سلامت جامعه نقش چندانی ندارند و تنها چهار درصد از سلامت جامعه توسط بیمارستان و تجهیزات پزشکی تامین می شود.

نبوی زاده افزود: تمام هزینه مملکت صرف خرید این وسایل و تجهیزات پزشکی می شود که تنها چهار درصد سلامت را تامین کند در صورتی که باید به 96 درصد دیگر که پیشگیری است، بیشتر توجه کرد.

وی با بیان اینکه ارزش یک بهورز باید از دستگاه MRI بیشتر باشد، تصریح کرد: باید به سمت سلامت محوری برویم و جامعه را از نظر عادت ها و باورها به سمتی هدایت کنیم که بیمار تولید نشود.

نبوی زاده یادآور شد: باور مردم، باور درمان محور است و از ما درمان می خواهند اما از ما پیشگیری و سلامت جامعه را نمی خواهند.

وی تاکید کرد: تا عادات بد غذایی و مصرف دخانیات در جامعه وجود دارد، بیماری نیز تولید می شود.