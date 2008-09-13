رشد سوادآموزی در کهگیلویه و بویراحمد بیشتر از میانگین کشوری است

کرامت الله پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بر اساس سرشماری سال 1355 میزان باسوادی کشور 47 و استان 31 درصد بوده است که بر اساس سرشماری سال 85 این میزان در کشور به 84 و در استان به 81 درصد رسیده که میزان پیشرفت استان 50 درصد و کشور 37 درصد است .

وی بیان کرد: هم اکنون گروه هدف در طرح راهبردی سوادآموزی استان، 10 تا 49 ساله هستند که در صورت شناسایی کامل بی سوادان، تا 4 سال آینده زیر پوشش سوادآموزی قرار می گیرند .

پرورش اظهار داشت: در صورت مشارکت همگانی و ریشه کنی بی سوادی در استان، جشن شکرگزاری در پایان چهار سال آینده در استان برگزار می شود.

وی یادآور شد: در نیمه اول امسال 842 کلاس با جمعیت هفت هزار و 480 نفر به امر سواد آموزی مشغول هستند و هم اکنون میزان باسوادی استان سه درصد از میانگین کشور کمتر است.

بر اساس سرشماری سال 85 جمعیت بی سواد استان بالغ بر 63 هزار نفر است.