مقصر اصلی باخت استقلال من هستم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر قلعه نوعی پس از بازی دو تیم استقلال تهران و صبای قم در جمع خبرنگاران گفت: فوتبال بسیار خوبی بود و هر دو تیم جوانمردانه بازی کردند.



وی افزود:‌ تیم ما از هر نظر زحمت کشید و همه بازیکنان خوب بازی کردند و مقصر اصلی باخت تیم استقلال من هستم.

قلعه نوعی با بیان اینکه ما از موقعیت‌ها به درستی استفاده نکردیم، گفت: اکثر توپ‌های ما در پایان به گل تبدیل نمی‌شد که تیم مقابل از این فرصت استفاده و توانست سه گل را وارد تیم ما کند.



وی افزود:‌ یکی از مشکلات اصلی تیم ما همین بود و نمی‌توانست از موقعیت‌های نهایی به نحو مطلوب استفاده نماید و ما انتظار باخت را نداشتیم.



سرمربی تیم استقلال تهران تصریح کرد: بنده یک تیم اول جدول را تحویل دادم و یک تیم رده سیزدهم جدول را تحویل گرفتم که نمی‌خواهم وارد جزئیات آن شوم.



وی افزود: تیم استقلال از آرامش خاصی برخوردار است که متاسفانه یک سری از افراد قصد دارد این آرامش را به هم بزنند که این موضوع در دو تیم استقلال و پرسپولیس شایع است.



وی در پایان به داوری مسابقه انتقاد کرد و گفت: ‌معتقدم داور دو پنالتی را برای ما نگرفت.