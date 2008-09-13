انتظار توهین از مرفاوی را نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، صادق ورمزیار که به دلیل درگیری با صمد مرفاوی توسط داور از زمین مسابقه اخراج شد در جمع خبرنگاران گفت: بنده برای پیگیری یک خطا که بر روی بازیکنم اتفاق افتاده بود در کنار زمین حاضر شدم و با داور مسابقه گفتگو کردم.



وی افزود: در این لحظه متوجه توهین‌های آقای صمد مرفاوی شدم که هیچ‌گاه از ایشان انتظار چنین توهین‌هایی نداشتم.



ورمزیار با بیان اینکه بنده هیچ‌گونه صحبتی با ایشان نکردم و در جایگاه حاضر شدم تصریح کرد: آقای مرفاوی می‌خواستند درگیری را ادامه دهند که داور مسابقه نیز هر دو ما را از زمین مسابقه اخراج کرد.



کمک مربی تیم صبای قم گفت: ‌بنده متاسفم که سال‌ها در کنار فردی بوده‌ام که اینقدر سریع همه چیز را با یک برد و باخت عوض کرد.