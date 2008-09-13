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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

رئیس میراث فرهنگی گیلان:

56 سرمایه گذار متقاضی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری گیلان هستند

رشت - خبرگزاری مهر: محمد حسین مهدی پور گفت: در گیلان 60 منطقه نمونه گردشگری در سفر هیئت دولت به تصویب رسیده که تاکنون 56 گروه سرمایه گذار، متقاضی سرمایه گذاری در این مناطق هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: تاکنون این تعداد سرمایه گذار 18مورد طرح مطالعاتی ارائه داده اند که برای شش طرح جواز تاسیس صادر شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه گیلان بیشترین مصوبات گردشگری سفر هیئت دولت به استانها را دارد، گفت: استان گیلان با 60 مصوبه در زمینه توسعه و ایجاد مناطق نمونه گردشگری رتبه اول را در بین استانهای کشور دارد.

مهدی پور بیان داشت: به رغم تمایل زیاد سرمایه گذاری در بخشهای گردشگری گیلان، مسئولان باید حمایت ویژه نسبت به هرگونه سرمایه گذاری دراین حوزه ها داشته باشند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گیلان با اعلام اینکه گردشگری در گیلان یک مقوله بکر است، یادآور شد: با ایجاد امکانات زیر ساختی و مدیریت قوی می توان استعدادهای گردشکری استان را شکوفا کرد.

کد مطلب 748334

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