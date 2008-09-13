سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش گیلان ناچیز است

معاون توسعه ورزش قهرمانی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: با سرمایه گذاری در ورزش از بسیاری هزینه ها در دیگر بخشها از جمله بهداشت و آسیبهای اجتماعی کاسته می شود که این امر در پژوهش ها و مطالعات تحقیقی به اثبات رسیده است.

وی، همچنین با اشاره به لزوم حضور بخش خصوصی در حیطه تربیت بدنی، گفت: با ورود بخش خصوصی و افزایش سرانه های ورزشی، توسعه ورزش همگانی شتاب بیشتری می گیرد.

موسوی الغروی در ادامه تشکیل اتاق فکر برای توسعه و سرمایه گذاری ورزشی در استان را ضروری دانست و یادآورشد: برای توسعه همه جانبه ورزشی همه باید تلاش کنند زیرا ورزش یک امر فرا سازمانی است.

این مقام مسئول در تربیت بدنی گیلان همچنین ورزش و گسترش آنرا یکی از شاخصه های توسعه پایدار در کشورها اعلام کرد و گفت: ابعاد مختلف ورزش به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جملگی دارای اهمیت است و باید سرمایه گذاری کلان در این عرصه صورت گیرد.

