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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

معاون تربیت بدنی گیلان:

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش گیلان ناچیز است

رشت - خبرگزاری مهر: سیدحسین موسوی الغروی گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش استان گیلان با توجه به پتانسیلهای بالای نیروی انسانی بسیار ناچیز است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: با سرمایه گذاری در ورزش از بسیاری هزینه ها در دیگر بخشها از جمله بهداشت و آسیبهای اجتماعی کاسته می شود که این امر در پژوهش ها و مطالعات تحقیقی به اثبات رسیده است.

وی، همچنین با اشاره به لزوم حضور بخش خصوصی در حیطه تربیت بدنی، گفت: با ورود بخش خصوصی و افزایش سرانه های ورزشی، توسعه ورزش همگانی شتاب بیشتری می گیرد.

موسوی الغروی در ادامه تشکیل اتاق فکر برای توسعه و سرمایه گذاری ورزشی در استان را ضروری دانست و یادآورشد: برای توسعه همه جانبه ورزشی همه باید تلاش کنند زیرا ورزش یک امر فرا سازمانی است.

این مقام مسئول در تربیت بدنی گیلان همچنین ورزش و گسترش آنرا یکی از شاخصه های توسعه پایدار در کشورها اعلام کرد و گفت: ابعاد مختلف ورزش به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جملگی دارای اهمیت است و باید سرمایه گذاری کلان در این عرصه صورت گیرد.

کد مطلب 748337

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