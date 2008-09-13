  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۳

در ماه رمضان امسال؛

دو هزار واحد خون در استان گیلان اهدا شد

دو هزار واحد خون در استان گیلان اهدا شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل انتقال خون گیلان گفت: در 10 روزه اول ماه مبارک رمضان، دو هزار واحد خونی از سوی دو هزار نفر از مردم نوعدوست و نیکوکار گیلانی به بیماران نیازمند استان اهدا شده است.

شهاب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: استقبال مردم استان با اهداء روزانه 200 واحد خون در این ماه بسیار چشمگیر بوده و کماکان باید این روند ادامه داشته باشد.

وی همچنین با اعلام اینکه هم اکنون با توجه به شرایط خاص حاکم بر روزه داران به تمامی گروههای خونی نیاز است، گفت: در ماه مبارک رمضان روزه داران در طول روز قادر به اهداء خون نبوده و اهداء کنندگان می‌توانند صبح و شبها بعد از افطار با مراجعه به مراکز انتقال خون اقدام به خون دهی کنند.

نوری با اشاره به اینکه اهداء خون به نیازمندان در ماه رمضان، کاری ارزشمند و در واقع نوعی عبادت و اقدامی در جهت نجات جان انسانهاست، افزود: مردم مومن و روزه ‌دار گیلان به خاطر نیاز روزانه در طول ماه رمضان نسبت به اهداء خون اقدام کنند.

وی در ادامه به اهداء کنندگان خون توصیه کرد: قبل و بعد خون ‌دهی، مایعات بیشتر مصرف کنند.

این مقام مسئول در سازمان انتقال خون استان گیلان همچنین یادآور شد: خون ‌دهندگان مرد می‌تواند در طول سال و با رعایت فاصله زمانی مناسب هر سه ‌ماه یکبار و خون ‌دهندگان زن هر چهار ماه یکبار نسبت به اهداء خون خود اقدام کنند.

کد مطلب 748338

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها