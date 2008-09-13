طرح جامع بازرگانی توسعه بندر انزلی عملیاتی می شود

فرهاد کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرانزلی اظهار داشت: با اجرای این طرح این بندر به مجهز ترین بندر شمال کشور تبدیل خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه مطالعات طرح جامع بازرگانی توسعه بندرانزلی توسط مشاور به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: با مناقصه گذاشتن فاز اول این طرح پیمانکار به مبلغ 550 میلیارد ریال انتخاب و در حال تجهیز کارگاه است.

کوهساری بیان داشت: بر اساس مطالعات طرح، مساحت محوطه های بندر از 70 هکتار به 100 هکتار، تعداد اسکله بندر از 11 پست به 24 پست، ظرفیت بندر از 5/4 به 11 میلیون تن واقعی و ظرفیت اسمی از هفت میلیون تن به 17 میلیون تن افزایش می یابد.

وی ادامه داد: امسال برای اجرای این طرح مهم 60 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

این مقام مسئول در بنادر و دریانوردی استان همچنین از ساخت اسکه های عمومی، سوختی، رو رو، کانتینری و مرکز ساخت و تعمیرات کشتی در این بندر خبر داد و یادآور شد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی این اسکله ها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود.

کوهساری اظهار داشت: هم اکنون این طرح نیز در حال مطالعه است و در آینده نزدیک اجرایی می شود.