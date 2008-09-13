سرهنگ رسول جلائی در گفتگوبا خبرنگار مهر در رشت، افزود: نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ و حفظ ارزشهای دفاع مقدس بسیار مهم است که باید با برنامه های نوآورانه دوران طلایی هشت ساله دفاع مقدس را برای آحاد جامعه تبیین کرد.
وی، همچنین تولید برنامههای فاخر را برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان انقلاب، بسیار ضروری دانست و گفت: مسئولان و برنامه سازان بسیجی در رسانه ملی با ظرافتهای هوشمندانه و هنرمندانه، بنیاد حفظ آثاروارزشهای دفاع مقدس را یاری کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با اعلام اینکه دفاع مقدس با ابزار فرهنگی به نسل جوان منتقل شود، افزود: دستاندرکاران امور رسانه و هنر برای به تصویرکشیدن مبارزات و هماهنگیهای بین مردم و رزمندگان در دوران دفاع مقدس نقش بزرگی به عهده دارند.
وی، به جایگاه تاثیر برنامههای فرهنگی در اذهان جوانان اشاره کرد و گفت: با برنامهریزی و اجرای برنامههای فرهنگی میتوان ذهن جوانان را با فرهنگ رشادت، ایستادگی و مقاومت آشنا ساخت.
جلائی اظهار داشت: رسانه ها، مطبوعات ، خبرگزاریها و صدا وسیما باید با پوشش برنامههای این هفته و همچنین ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس را در ذهنها زنده نگاه دارند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار وارزشهای دفاع مقدس استان ادامه داد: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت پاسداشت رشادتهای شهدا و رزمندگان است.
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