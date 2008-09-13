60 میلیارد ریال اعتبار برای کنارگذر لنگرود و پل چمخاله اختصاص یافته است

نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر در لنگرود اظهار داشت: از این میزان اعتبار 50 میلیارد ریال برای کنارگذر لنگرود و 10 میلیارد ریال برای تعریض پل منطقه گردشگری چمخاله هزینه می شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم با اعلام اینکه روند توسعه گردشگری در این شهرستان کند است، افزود: هم اکنون چهار طرح گردشگری مهم در این منطقه مصوب شده و متاسفانه عملیات اجرایی آن به کندی پیش می رود.

لاهوتی یکی از محورهای رشد و توسعه لنگرود را توجه جدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به جاذبه های بکر توریستی و گردشگری منطقه دانست و افزود: برای پویایی اقتصاد گردشگری سرمایه گذاری بخش خصوصی یک امر ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در ادامه یکی از شرایط مهم جذب گردشگر را علاوه بر دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری و همدلی مسئولان محلی و مردم آن منطقه اعلام کرد و گفت: مادامی که از سوی دستگاههای ذیربط ارائه تسهیلات ویژه برای گردشگران فراهم نشود به طور قطع نه تنها در این بخش شاهد پیشرفت نخواهیم بود بلکه سیر نزولی را شاهد خواهیم بود.