تا پایان فصل در مورد داوری اظهار نظر نمی کنم/ آینده پرسپولیس روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل مس کرمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: به تیم مس کرمان برای نتیجه خوبی که در خانه ما کسب کرد تبریک می گویم. در عین حال به هواداران پرسپولیس هم تبریک و خسته نباشید می گویم که بازهم با قلب بزرگ خود در ورزشگاه آزادی ما را همراهی کردند اما متاسفم که نتوانستیم با کسب نتیجه لازم پاسخگوی آنها باشیم.

وی از عملکرد تیم پرسپولیس در 20 دقیقه اول بازی و نیمه دوم مسابقه به نیکی یاد کرد و گفت: ما در این زمان به خوبی بازی کردیم ، حریف را در کنترل داشتیم ، عملکرد ما به گونه ای بود که هواداران از آن لذت می بردند اما متاسفانه نتوانستیم از شانس های خود استفاده کنیم و نتیجه را به راحتی از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از اظهار نظر در خصوص عملکرد تیم داوری بازی این تیم مقابل مس کرمان خودداری کرد و گفت: دیگر در مورد داوری حرف نمی زنم شما ( خبرنگاران ) اشتباهات داوری را نشان دهید و همه بفهمند که ادعای ما درست است یا غلط.

قطبی با ابراز خرسندی از عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس در مصاف با مس کرمان افزود: پرسپولیس امروز خیلی خوب بازی کرد و فقط توپ های ما گل نشد . متاسفانه با یک اشتباه به حریف فرصت گلزنی دادیم و نتیجه را واگذار کردیم.

وی بازهم مدعیانه از قهرمانی تیمش یاد کرد و گفت: اگر همچون 20 دقیقه اول و نیمه دوم بازی کنیم شک ندارم که می توانیم قهرمان لیگ شویم با اینکه هفته های زیادی تا پایان مسابقات باقی مانده اما اگر آن گونه که مد نظر من هست بازیکنی می توانیم به راحتی قهرمانی لیگ را تکرار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه از مشکلاتی که تیمش با آن دست به گریبان بوده است یاد کرد و افزود: در ابتدای فصل بهترین گلزن خود را به علت آسیب دیدگی از دست دادیم شاید اگر امروز خلیلی نیز با تیم ما بود اینقدرمشکل گلزنی نداشتیم در عین حال یک دروازه بان 21 ساله و حسین بادامکی را به علت مصدومیت از دست دادیم. همه اینها برای تیم ما مشکلاتی ایجاد کرده که در بازی های آینده در صدد رفع آن خواهیم بود.

قطبی از شکل بازی خوب پرسپولیس و انرژی بازیکنان این تیم در زمین به نیکی یاد کرد و با تاکید بر این نکته که آینده پرسپولیس روشن است ، گفت: در هفته های آینده دو بازیکن خوب به تیم پرسپولیس اضافه می شوند یکی از آنها دی کارمو مهاجمی برزیلی و دیگری علی کریمی که بازیکنی بین المللی در فوتبال ایران است .

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با دفاع از عملکرد مدافعان تیمش مدعی شد: مشکلات پرسپولیس در ضد حملات تیم مس کرمان به علت غفلت فرانک آتسو و سپهر حیدری نبوده است .

قطبی در این خصوص ادامه داد: متاسفانه ما در میانه میدان توپ های دوم وسوم را به راحتی از دست دادیم و به حریف فرصت طراحی ضد حملات می دادیم. در زمان به ثمر رسیدن گل تیم مس شاید اگر مازیار زارع با یک پاس ساده بازیکن کناری خود را صاحب توپ می کرد و مرتکب اشتباه نمی شد تیم مس به گل نمی رسید اما ما گلایه ای از زارع و دیگر بازیکنان نداریم چرا که در فوتبال بروز این اشتباهات طبیعی است.

وی با ابراز خرسندی از بازگشت مهدی واعظی به درون دروازه تیم فوتبال پرسپولیس افزود: خوشحالم که واعظی بعد از 4 بازی از دروازه پرسپولیس محافظت کرد و عملکرد خوبی داشت.