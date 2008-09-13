آئین نامه جدیدمنطبق با شرایط روز فوتبال است / بایدمنتظر برخوردAFC باشیم

غلامحسین بهروان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : اغلب آئین نامه های فدراسیون فوتبال متعلق به سالهای گذشته بود و نمی توانست نیازهای امروز فوتبال کشور را برآورده کند و این مسئله بعضا مشکلات اساسی را برای تیم ها و بازیکنان ایجاد می کرد از همین رو با صلاحدید آقای کفاشیان یک گروه کارشناسی مسئول بازنگری و تدوین آئین نامه های جدید شدند که این امر با برگزاری جلسات منظم هفتگی انجام شده و بزودی برای تصویب نهایی به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه خواهد شد.

بهروان تصریح کرد: درمرحله اول کار بازنگری کمیته های انضباطی، استیناف، داوران، نقل و انتقالات و مسابقات انجام شده و در صدد هستیم بزودی آئین نامه تعیین وضعیت بازیکنان ، سازمان لیگ، قرارداد بازیکنان نیز تدوین و نهایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی جدید فدراسیون فوتبال روح تازه ای را درکالبد فوتبال کشور تزریق خواهد کرد، اظهار داشت: در آئین نامه های جدید که مطابق با اساسنامه فیفا و مقتضیات فوتبال کشور تدوین شده است، تمامی نیازهای روز فوتبال لحاظ شده و با اجرای آئین نامه جدید بسیاری از قوانین زاید و دست و پاگیر فوتبال اصلاح شده است که این امر می تواند به رشد کیفی فوتبال کشور کمک شایانی باشد.

عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دربخش دیگری ازسخنان خود درباره مشکل حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر و تهدیدات AFC مبنی بر کنار گذاشتن تیم های ایرانی از لیگ حرفه ای فوتبال آسیا وحضور آنان درمسابقات AFC کاپ اظهار داشت : فدراسیون فوتبال تلاش ها و رایزنی های لازم را در این زمینه انجام داده و این مسئولان صدا و سیما هستند که باید در این زمینه شرایط لازم را در فرصت باقی مانده فراهم کنند چرا که غیر این صورت فوتبال ایران متحمل خسارت های فراوانی خواهد شد.

وی تاکید کرد: امیدوارم مسئول صدا وسیما موقعیت حساس فوتبال ایران را درک کنند و اجازه ندهند AFC درتعیین سهمیه بندی خود با ایران برخورد قانونی داشته باشد و جایگاه فوتبال باشگاهی ایران را به سطح پایین تری از آسیا تنزل دهند.

بهروان در پایان تصریح کرد: هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نهایت تلاش خود را در این زمینه بکار خواهد گرفت تا ایران به حداکثر سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا دست یابد و درمقابل انتظارداریم سایر دستگاههای مرتبط نیزهمکاری لازم را با فدراسیون فوتبال درجهت فراهم شدن شرایط لازم انجام دهند.