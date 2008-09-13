تنها اشتباه مرادی نگرفتن پنالتی پرسپولیس بود/ شانس قضاوت دربی از دست رفت

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد مسعود مرادی در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس کرمان گفت: مرادی در این دیدار قضاوت تعجب آوری داشت زیرا داوری که به تازگی از مسابقات المپیک چین بازگشته است، فقط در اعلام نکردن یک ضربه پنالتی به سود پرسپولیس به علت خطای هند علی حمودی در دقیقه 76 دچار اشتباه شد.

وی ادامه داد: در آن صحنه حمودی در حالیکه توپ منصوری به سمت دروازه مس می رفت، ضمن شناخت از مسیر حرکت توپ و تغییر دادن آن به طریقی که حتی در تصاویر آهسته تلویزیونی هم قابل مشاهده است، با دست راست خود به شیوه یک بازیکن بسکتبال توپ را به زمین کوبید و مرادی در حالیکه در موقعیتی مناسب قرار داشت نتوانست این خطای هند محرز را اعلام کند.

کارشناس مسائل داوری با بیان اینکه نادیده گرفتن این ضربه پنالتی باعث آتش کشیده شدن ورزشگاه آزادی شد، خاطرنشان کرد: عمده دلیل نادیده گرفته شدن این پنالتی این بود که داور مسابقه بطور قطع هنگام ضربه منصوری برای تشخیص آفساید با نگاه خود متوجه کمک داور دوم مسابقه - حسین خانبان- شده بود، به همین دلیل این صحنه حساس را از دست داد.

وی اضافه کرد: گفته های مسعود مرادی به بعضی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه "ما اینگونه ضربات را پنالتی اعلام نمی کنیم"، صحیح نیست زیرا بطور قطع وی به دلیل نگاه کردن به کمک داور خود این صحنه را ندیده است.

نصیرزاده خاطرنشان کرد: یکی از نکات جالب توجه داوری این دیدار این بود که وی علی رغم اعلام نکردن یک پنالتی محرز به سود پرسپولیس، سعی نکرد در صحنه های بعدی این اشتباه را جبران کند و یک دقیقه بعد، صحنه زمین خوردن مجتبی شیری را به درستی شبیه سازی تشخیص داد و با نشان دادن کارت زرد به این بازیکن، وی را جریمه کرد.

وی همچنین تاکید کرد: مرادی پیش از این دیدار کاندیدای اول داوران ایرانی برای قضاوت دربی پایتخت بود اما به دلیل پیش داوری هواداران و باشگاه پرسپولیس که نسبت به وی ایجاد شده است، ناخواسته شانس قضاوت این دیدار حساس را از دست داد.

کارشناس مسائل حقوقی ورزش و داوری در این خصوص افزود: هرچند به نظر می رسد شورای تامین شهر برای بالا بردن ضریب امنیت ورزشگاه آزادی استفاده از داور خارجی را به داور ایرانی ترجیح می دهد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از داور ایرانی در مسابقه حساس استقلال و پرسپولیس بیشتر از دریچه احساسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا از دیدگاه فنی ولی به عقیده من از سال 1400 شمسی امکان استفاده از داور ایرانی در دربی وجود دارد و نباید از سال 1387 این کار را انجام داد.

نصیرزاده در پایان در پاسخ به این سوال که قضاوت مسعود مرادی در دیدارهای داخلی تاثیری در حضورش در جام جهانی خواهد داشت، گفت: فیفا به اعتبار مسابقات داخلی در مورد عملکرد یک داور قضاوت نمی کند بلکه براساس حضورش در فهرست بین المللی عملکردش را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.