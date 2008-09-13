اگر بودجه مناسبی داشتیم اکنون تیم اول جدول بودیم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، غلامحسین پیروانی که شب گذشته در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز صحبت می کرد، اظهار داشت: در فصل نقل و انتقالات شش بازیکن شایسته ای که خودمان کشف کرده و پرورش داده بودیم از جمع ما جدا شدند و ما تنها پنج بایکن جدب کردیم که به مرور زمان به آمادگی مطلوب خواهیم رسید و بازیهای زیبایی از خود به نمایش خواهیم گذاشت.

وی تصریح کرد: در این فصل تنها پنج بازیکن جذب کردیم در حالیکه تیم های دیگر بازیکنان فراوانی استخدام کردند اگر فجر مقاومت هم بودجه مناسبی داشت و هرساله بازیکنان زیادی را از دست نمی داد اکنون تیم اول جدول رده بندی لیگ برتر بودیم ولی متاسفانه بودجه تیم در مقابل همه تیمهای لیگ برتر بسیار ناچیز است و نمی توانیم بازیکنانمان را نگه داریم.

پیروانی ادامه داد: در این بازی با وجود اینکه در زمین حریف و در هوای گرم بازی می کردیم اما از میزبان بهتر ظاهر شدیم و موقعیتهای بهتری داشتیم که اگر مهاجمان ما در زدن ضربات نهایی دقت بیشتری می کردند با سه امتیاز شیرین اهواز را ترک می کردیم.

سرمربی تیم فجرمقاومت شیراز خاطر نشان کرد: از نتیجه بازی و بازیکنانم در این میدان رضایت کامل دارم و به مرور زمان تبدیل به تیم قدرتمندی خواهیم شد.

بازی دو تیم استقلال اهواز و فجر مقاومت شیراز در ورزشگاه تختی اهواز شب گذشته با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در این بازی که قضاوت آن سعادت باغبان برعهده داشت، ناصر شکرون از روی نقطه پنالتی برای استقلال اهواز و شهرام گودرزی برای فجر مقاومت گلزنی کردند.