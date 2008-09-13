کلیه مراحل استیضاح شهردار اهواز قانونی بوده است

سید حمید حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز عنوان کرد: متاسفانه از زمان آغاز به کار شورای سوم شهر اهواز، جوسازی علیه این شورا فراوان بوده است و ما هیچگاه نتوانستیم خواسته ها و اهداف بزرگی را که در سر داشتیم بدون مزاحمت انجام دهیم و همواره کسانی بودند که در کار شورا شیطنت می کردند.

وی اظهار داشت: به طور مثال در جریان استیضاح حیدر نجفی فر، شهردار سابق اهواز، شورای شهر کلیه مراحل قانونی آن در طی کرد ولی برخیها در استان ادعا می کنند این کارغیرقانونی بوده است در حالیکه آنها چون منافع شخصی خود را از دست داده اند اینگونه کارشکنی می کنند به همین علت اعلام می کنم در صورتیکه اعضای شورای شهر تصویب کنند مدارک محرمانه ای را افشا می کنم تا چهره مدعیان قانون مداری برای مردم روشن شود.

حسن زاده عنوان کرد: حکم شمسایی، شهردار منتخب شورا هم اکنون در تمام بخش های وزارت کشور به تائید رسیده و اگر مشکل خاصی رخ ندهد به زودی وزیر کشور حکم شهردار منتخب شورا را امضا خواهد کرد تا به صورت رسمی شمسایی را به عنوان شهردار جدید معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه شورای سوم همواره به دنبال تحول در شهر اهواز بوده ولی این تحول و نوآوری با منافع برخیها در تضاد است، گفت: برای نمونه برخی ها در اهواز اکثر گزینه های انتخابی شورای شهر برای تصدی پست شهرداری اهواز را از قبول مسئولیت منصرف می کردند و آخرین آنها مربوط به آقای شمسایی است که به دنبال منصرف کردن وی از قبول این سمت بودند که خوشبختانه وی با پیشنهاد آنان مخالفت کرد و این کار وی واقعا جای تقدیر دارد.

رئیس شورای شهر اهواز تاکید کرد: متاسفانه برخیها در اهواز مرتب گزارش خلاف واقع علیه شورای شهر به تهران ارسال می کنند و من به این افراد توصیه می کنم دست از این کار خود بردارند در غیر اینصورت ماهیت اصلی آنان را برای مردم و رسانه ها افشا می کنم.

حدود یک ماه پیش شورای شهر اهواز در جلسه ای پرتنش حیدر نجفی فر را استیضاح و محمدرضا شمسایی را به عنوان شهردار جدید به وزارت کشور معرفی کرد.