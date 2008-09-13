عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

-مسئولان نظامی پاکستانی اعلام کردند : ارتش پاکستان روزگذشته برای دومین روز پی در پی مواضع جنبش طالبان را در منطقه قبیله ای نشین نزدیک به افغانستان هدف حمله قرار دادند و در این حمله 40 فرد مسلح کشته شدند.

-انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه دجیل در شمال بغداد دست کم 31 کشته و حدود 40 زخمی برجای گذاشت.

-بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از وقوع درگیری ها و خشونت ها دربولیوی ابراز نگرانی کرد.

-یک نظامی انگلیسی در جنوب افغانستان کشته شد.

- کاراکاس رسما اخراج سفیر آمریکا را اعلام کرد.

-کاخ سفید اعلام کرد: جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا 23 سپتامبر دوم مهر ماه آخرین سخنرانی خود را در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد ایراد خواهد کرد.

-براساس توافقات به عمل آمده میان روسیه و اتحادیه اروپا نظامیان روسی از امروز خروج خود از گرجستان را آغاز کرد.

-جمعی از وزیران سابق انگلیس به نخست وزیر این کشور نسبت به وضعیت موجود در انگلیس هشدار دادند.

-رئیس جمهوری بولیوی در5 استان این کشور حالت فوق العاده اعلام کرد.

-ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته از خاویرسولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در رام الله استقبال کرد.

-خبرگزاری فرانسه از امیدواری پنتاگون برای فروش سیستم موشکی به امارات به ارزش 6 میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون دلار خبر داد.