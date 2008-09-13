اجرای همزمان 12 تقاطع همسطح در اهواز

عبدالنبی شیربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مدتی که سرپرستی شهرداری اهواز را به عهده گرفتم با کمک اعضای شورای شهر اهواز کارهای عمده ای در شهرداری انجام شد که در این زمینه می توان به انجام های کارهای مقدماتی به مناقصه رفتن 12 تقاطع همسطح در اهواز اشاره کرد که قصد داریم با سرعت این پروژه ها را به مناقصه ببریم و در مدت زمان مطلوبی این پروژه ها را تکمیل کنیم.

وی اظهار داشت: شهر اهواز به شدت در حال گسترش و جمعیت آن به سرعت رو به افزایش است به همین علت شاهد هستیم ترافیک در اهواز روز به روز شدیدتر شده و گره های کور آن افزایش می یابد به همین علت احداث پروژه هایی مثل تقاطع های همسطح و غیرهمسطح برای کاهش ترافیک به شدت در این شهر احساس می شود.

شیربیگی تصریح کرد: در مدت زمانی که سرپرستی شهرداری اهواز را به دست گرفته ام تمام تلاش خودم را به کار گرفته ام تا کارهای شهرداری به علت نداشتن شهردار روی زمین نماند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون چند سرمایه گذار بخش خصوصی را شناسایی کرده ایم و در حال رایزنی با آنان هستیم تا چند پروژه مهم و تاثیر گذار که سودآوری و در آمد مناسبی برای شهردار در پی خواهد داشت را با کمک آنان در شهر اهواز اجرا کنیم.