تصادف دوچرخه سوار ایرانی و شکستن استخوان گونه/ ناکامی رکابزنان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم پتروشیمی تبریز و مازندران به عنوان نمایندگان ایران چهارشنبه ظهر از توربین المللی تایلند به ایران بازگشتند. مهدی سهرابی رکابزن عضو تیم ملی ایران که دو هفته گذشته تیم مازندران را در تور بین المللی تایلند همراهی کرده است سه روز پیش در حاشیه انجام تمرین در جاده های بانکوک با یک موتور سوار تصادف کرد و بلافاصله به یکی از بیمارستان های این شهر منتقل شد.

اصغر خالقی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این مطلب گفت: مهدی سهرابی بعد از اتمام تور بین المللی تایلند در حاشیه یک تمرین آزاد در خیابان های بانکوک با یک موتور سوار تصادف کرد. بعد از این حادثه وی به بیمارستانی در این شهر منتقل و به مدت 48 ساعت تحت نظر پزشکان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بروز این اتفاق برای دوچرخه سواران حاضر در تورهای ایرانی برای اولین بار رخ داده است گفت: خوشبختانه از نظر پزشکان تایلندی سهرابی از ناحیه مغزی شرایط خوبی داشته و تنها از ناحیه استخوان گونه سمت چپ صورت دچار شکستگی شدید است.

خالقی در ادامه تصریح کرد: با نظر پزشکان ایرانی وی بلافاصله به تهران منتقل شد و از ظهر روز چهارشنبه به مدت 24 ساعت در بیمارستان ایرانشهر تحت نظر پزشکان قرار گرفت. سهرابی ظهر روز پنجشنبه از بیمارستان مرخص شد. وی چند روز آینده در یکی ازبیمارستان های تهران و تحت نظر پزشکان مورد عمل جراحی قرار می گیرد.

کاظم خاتون آبادی مربی تیم پتروشیمی تبریز که در جریان کامل این اتفاق قرار داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سهرابی در این حادثه با کلاه ایمنی یکی از سرنشینان موتور برخورد کرد و از ناحیه گونه به شدت آسیب دید. موتور سوار سرنشین نیز به زمین خورد و یک روز را در اغماء به سر برد.

وی افزود: هزینه یک روز بستری در بیمارستان بانکوک بالغ بر یک و نیم میلیون تومان شد که هنوز وضعیت پرداخت آن از سوی فدراسیون دوچرخه سواری ایران یا بیمه موتور سوار تایلندی مشخص نیست. مهدی سهرابی دو روز تحت نظر پزشکان تایلندی بود و بلافاصله به تهران منتقل شد.

خاتون آبادی در ادامه تصریح کرد: دوچرخه سواران ایرانی در این تور بدشانس بودند به طوریکه در اولین روز مسابقه وحید غفاری دچار حادثه شد و ضمن آسیب دیدگی دوچرخه وی شکست. در دومین روز نیز مهدی سهرابی با داور موتور سوار برخورد کرد و از ناحیه پا آسیب دید و دوچرخه وی و چند رکابزن دیگر ایرانی نیز شکسته شد. این اتفاقات باعث شد تا شیرازه دو تیم ایرانی بهم خورده و در روزهای بعد نتایج خوبی در مسابقات نگیرند.