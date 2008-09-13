اعتراض ایران به تحریم غیرقانونی شرکت کشتیرانی از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی ایران در نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، در بیانیه مذکور آمده است: این اقدام دولت آمریکا کاملا بر اساس بهانه‌های واهی انجام گرفته و یکبار دیگر یکجانبه بودن رویکردهای دولت آمریکا را نمایان می سازد. اقدام مذکور همچنین دلیل دیگری بر بی اعتنائی امریکا به قوانین بین المللی بوده و نهایتا نیز بدلیل ماهیت سلطه طلبانه، غیر مشروع و غیر قانونی آن محکوم به شکست است.



در ادامه این بیانیه با رد قاطعانه اتهامات بی‌اساس امریکا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و محکومیت جدی اقدامات یکجانبه و فاقد اعتبار امریکا در این خصوص، اضافه شده است: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کاملا متعهد بوده و می باشد که براساس قوانین و مقررات بین المللی فعالیت ‌نماید و تمامی اقدامات آن در چارچوب موازین بین المللی صورت گرفته و کاملا به مقررات مربوط به صنعت کشتیرانی پایبند است. از سوی دیگر این شرکت هیچگاه در فعالیت‌های غیر قانونی از جمله در اقدامات باصطلاح «مربوط به اشاعه تسلیحات» مداخله‌ای نداشته است، زیرا اساسا” این گونه فعالیت‌ها مطلقا در ایران انجام نشده است.



بر اساس این بیانیه، همان طور که بارها مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش های متعدد خود پیوسته تاکید نموده‌اند فعالیت هسته‌ای ایران، فعالیت هائی صرفا صلح آمیز بوده و کوچکترین نشانه و یا مدرکی علیه چنین واقعیت آشکاری وجود ندارد. لذا با عنایت به این واقعیت که امریکا تاکنون نتوانسته کمترین دلیلی برای اثبات ادعاهای خود در خصوص آنچه «نگرانی‌های اشاعه ای» در باره ایران خوانده است ارائه دهد، و هیچگونه مدرکی نیز در باره ادعاهای واهی خود علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارائه ننموده است، انجام این گونه اقدامات غیر قانونی و یکجانبه صرفا برگ دیگری بر پرونده اقدامات بیفایده و سیاست‌ها و رفتار کورکورانه دولت آمریکا در قبال ایران می‌باشد.



نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در ادامه بیانیه خود آورده است: کاملا غیر قابل توجیه است که دولت آمریکا برای توجیه چنین اقدامات غیر قانونی، به تفسیرهای نادرست و انحرافی از قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متوسل می گردد، در حالیکه حتی خود این قطعنامه که ذاتا نیز فاقد مبنای قانونی و حقوقی می باشد، چنین اقداماتی را توصیه نکرده است.

بیانیه مذکور می افزاید: بسیار بدیهی است که این اقدامات دولت امریکا صرفا با هدف در مضیقه قرار دادن رفاه مردم ایران و نیز اعمال فشارهای بی مورد بر هزاران سهامدار این شرکت می باشد که جملگی از میان مردم عادی هستند، لذا جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا در رابطه با هرگونه ضرر و زیان احتمالی که از بابت این اقدام خودسرانه و غیر قانونی، متوجه شهروندان ایرانی گردد، ادعای غرامت نماید.



در پایان این بیانیه، نمایندگی دائم کشورمان می افزاید: بی شک دولت آمریکا از طریق چنین اقداماتی بدنبال فشار بر ملتی است که برای صیانت و اعمال حقوق قانونی خود کاملا مصمم می باشد اما اگر تاریخ ملاک و مبنا قرار گیرد، چنین سیاست هائی در گذشته نتیجه ای به بار نیآورده و در آینده نیز کاملا فاقد نتیجه خواهد بود و هیچ میزانی از فشار، ارعاب و اقدامات غیر قانونی، نخواهد توانست یک ملت بزرگ را از عزم جزم خود در دفاع از حقوق مشروع خویش، باز بدارد.