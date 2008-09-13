فقدان امکانات لازم برای انتقال ژن در یک دانشگاه تخصصی کشاورزی

اسدالله احمدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هنوز از ژنهای شناسایی شده توسط این محقق برای تولید بذر هیبرید برنج در کشور استفاده نشده است، افزود: باید انتقال این ژنها از طریق روشهای مهندسی ژنتیک به گیاهانی که باید منتقل شود، صورت گیرد این در حالیست که هنوز امکانات لازم برای انتقال این ژنها در دانشگاه وجود ندارد. البته این امکانات در موسسه ملی مهندسی ژنتیک و دانشگاه تهران وجود دارد.

مسئول راه اندازی آزمایشگاه "کشت بافت و انتقال ژن" در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه انتقال ژن به امکانات پیشرفته ای نیاز دارد، گفت: راه اندازی این آزمایشگاه به بودجه ای حدود نیم میلیارد ریال نیاز دارد.

این محقق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درباره ژنهای تجدید کننده باروری که توسط وی کشف شده است، به مهر گفت: ژنی که جدا کرده ایم ژن باروری است. این ژنها از گیاه برنج به دست آمده اند و در تولید بذر هیبرید برنج کاربرد دارند. تولید بذر هیبرید برای برنج حدود دو سال است که در ایران شروع شده و در موسسات تحقیقات برنج آمل و تحقیقات برنج رشت صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: وقتی یک ژن شناسایی و جدا می شود راه برای مطالعات بعدی باز می کند و این امکان ایجاد می شود تا از این ژنها برای دستکاری گیاهان دیگر در راستای تولید گیاهانی با خصوصیات جدید استفاده کرد.