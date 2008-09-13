کوچکترین دوربین SLR دنیا عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "ماتسوشیتا" یا پاناسونیک که یکی از هفت شرکت بزرگ تولید کننده دوربین دیجیتال به حساب می آید، اعلام کرد قصد ارائه کوچکترین دوربین تک لنزی انعکاسی (SLR) با قابلیتهای بالا و وزن و اندازه کوچک را دارد.

شرکت پاناسونیک با ارائه جدیدترین مدل دوربین از سری لومیکس خود اعلام کرد که دوربین DMC-G1 بیست و هفت درصد کوچکتر از دوربین DMC-L10 SLR تولیدی این شرکت بوده و وزن آن برابر 385 گرم است.

به گفته پاناسونیک بسته کامل این دوربین جدید که فروش آن از 31 اکتبر در ژاپن آغاز خواهد شد شامل بدنه دوربین و یک لنز بوده که به قیمت 839.5 دلار به فروش خواهد رسید. همچنین طبق برنامه ریزی این شرکت، فروش این محصول در کشورهای دیگر در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر آغاز می شود.

بر اساس گزارش رویترز، دوربینهای SLR گران قیمت با لنزهای قابل تعویض از محصولاتی هستند که رشد بالا و سود فراوانی را در تجارت برای تولید کنندگانشان به همراه دارند اما بسیاری از افراد به دلیل حجیم بودن و سنگین بودن آنها نسبت به استفاده از این دوربینها اشتیاقی از خود نشان نداده و در جستجوی نمونه های پر کارآمد و کم حجم تر هستند.