به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه جویش کرونیکل چاپ لندن، "شیمون پرز" تا دو ماه آینده در راس هیئتی از انگلیس دیدار می کند و یکی از محورهای مذاکرات وی در لندن نیز برنامه هسته ای ایران خواهد بود.

به نوشته این نشریه ، رئیس رژیم صهیونیستی در این سفر با ملکه ، "گوردون براون"نخست وزیر، "دیوید میلی باند" وزیرامور خارجه و "دیوید کمرون" رهبر حزب محافظه کار انگلیس دیدار و گفتگو خواهد کرد.

جویش کرونیکل نوشت : وزارت خارجه انگلیس در حال نهایی کردن برنامه سفر پرز هستند که احتمالا در ماه نوامبر آینده انجام خواهد شد.

این هفته نامه افزود: با اینکه رئیس اسرائیل یک مقام تشریفاتی است ولی شیمون پرز به دلیل اینکه یکی از بنیانگذاران برنامه هسته ای اسرائیل بوده، در تلاش های دیپلماتیک تل آویو برای خنثی کردن برنامه هسته ای ایران دخیل است.