ارائه پیش نویس توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن به پارلمان نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، محمود المشهدانی درحالی از ارائه قریب الوقوع پیش نویس توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن به پارلمان عراق خبر می دهد که روزگذشته یک منبع پارلمانی اعلام کرد : تا یک روز آتی واشنگتن به پیشنهاد عراق درباره توافقنامه امنیتی پاسخ می دهد.

رئیس پارلمان عراق دراین راستا از دو کمیته روابط خارجی و حقوقی این پارلمان خواست تا کار خود را برای آماده پیش نویس این قانون یا ادامه همکاری با قوه مجریه به منظور ارائه پیش نویس قانون مذکور را آغاز کند.

کمیته روابط خارجی پارلمان عراق بر این نکته تاکید کرد که به زودی قانونی را برای تصویب توافقات ارائه می دهد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

مصونیت نظامیان آمریکایی مستقر در عراق از قانون اساسی این کشور، موضوع زندانیان و تعیین موعد نهایی برای خروج نظامیان آمریکایی مستقر در عراق از جمله موضوعاتی که همچنان اختلاف بر سر آن بین دو طرف وجود دارد و همین اختلافات روند مذاکرات دوجانبه را متوقف کرده است.