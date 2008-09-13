اشغالگری آمریکا؛ علت انفعال واشنگتن در قبال اقدام روسیه علیه گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پاتریک سیل در مقاله ای در ارتباط با این موضوع در روزنامه "الاتحاد" امارات با اشاره به قدرت یابی دوباره روسیه پس از فروپاشی و خروج جهان از وضعیت تک قطبی، نوشت: قدرت نمایی اخیر روسیه در گرجستان نشان داد که این کشور دیگر آن کشور فقیر و بدون قدرتى نیست که بعد از فروپاشى شوروى در دهه 90 وجود داشت بلکه روسیه امروز که اعتماد به نفس بالاى خود را به همگان نشان داده و توانست پاسخى دندان‌شکن به اقدامات گرجستان بدهد و دو منطقه اوستیاى جنوبى و ابخازیاى هم ‌پیمان خود را از نفوذ گرجستان خارج و آن را به دایره نفوذ خود منتقل نماید، کشورى است که باید براى آن اعتبار خاصى قائل شد.



وی می نویسد: مسکو؛ که دوره نوینی را در مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه آغاز کرده و در تامین منافع خود استفاده از قدرت هراسى ندارد، نشان داد که تصمیم دارد نفوذ خود را بر آنچه که در فرهنگ سیاسی از آن به "محیط پیرامونی" یاد می شود عملى سازد و در این راستا به نظر مى‌رسد بعد از این اقدام، چشم طمع به شبه جزیره کریمه اوکراین دارد.



این کارشناس با اشاره به یکه تازی های آمریکا در دوره جرج بوش می نویسد: در پی این اقدام مسکو واکنش واشنگتن به آن بسیار ضعیف بود، زیرا این کشور در حالیکه خود هم اکنون به عراق حمله کرده و آن را تحت اشغال قرار داده و در این راه به بهانه‌هاى واهى استناد کرده و حتى در حمله‌ا ش به عراق، به دنبال کسب مجوز سازمان ملل هم نبود، نمى‌توانست مسکو را به اشغال و حمله به یک کشور خود مختار و مستقل متهم کند.



پاتریک سیل در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: احتمالاً شاهد بحرانى شدن روابط مسکو- واشنگتن در آینده نزدیک خواهیم بود که این موضوع تاثیر فراوانى بر جهان و به ویژه در خاورمیانه نخواهد گذاشت این مسئله سبب تقویت موضع ایران و همپیمانان منطقه ای آن؛ سوریه، حزب الله در قبال آمریکا و اسرائیل خواهد شد.





این تحلیلگر مسائل منطقه ای با اشاره به نقش اسرائیل در تنش اخیر گرجستان می نویسد: از این به بعد اسرائیل نیز باید محاسبه ای جدى براى واکنش روسیه در برابر اقدامات خود باز کند، زیرا آموزش ارتش گرجستان توسط اسرائیل و ارسال سلاح‌هاى پیشرفته و هواپیماهاى بدون خلبان، باعث نارضایتى مسکو شده بود.