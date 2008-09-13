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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۲

انفجار انتحاری در الدجیل عراق 75 کشته و زخمی بر جا گذاشت

انفجار انتحاری در الدجیل عراق 75 کشته و زخمی بر جا گذاشت

یک منبع امنیتی عراق از وقوع انفجار انتحاری در شهرالدجیل و کشته و زخمی شدن دستکم 75 نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد: این فرد انتحاری با استفاده از یک خودروی بمبگذاری شده در مقابل مقر پلیس در شهر الدجیل واقع در شمال بغداد خود را منفجر کرد.

حیدر الدجیلی شهردار الدجیل در این رابطه تصریح کرد: 30 نفر در این انفجار کشته شدند که اغلب آنها غیر نظامی هستند.

یک سرهنگ پلیس در تکریت و منابع وزارت کشور نیز اعلام کردند در این انفجار که در ساعت 6 به وقت محلی و درمقابل مقر پلیس در الدجیل رخ داد؛ 45 نفر نیز زخمی شدند.

از 26 آگوست تاکنون این شدیدترین انفجاری است که رخ داده و منجر به کشته شدن شماری از شهروندان عراقی شده است.

لازم به ذکر است در انفجار انتحاری که روز 26 آگوست و در مقابل یک مرکز پلیس در شهرک جلولاء در استان دیاله به وقوع پیوست؛ 25 نفر کشته شدند.

کد مطلب 748396

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