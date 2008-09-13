کوچ عشایر استانهای کشور از لاریجان آمل آغاز شد

محمد رضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در لاریجان اظهار داشت: امسال به علت خشکسالی در برخی مناطق کشور عشایر استانهای کشور حدود 10 روز زودتر از سال های گذشته دامهای خود را به مراتع لاریجان کوچ دادند.

وی با بیان اینکه کوچ دام های عشایر همچنان از مراتع بخش لاریجان ادامه دارد افزود: امسال در مجموع 500 خانوار عشایر از استان های سمنان، تهران، آذربایجان شرقی و غربی و مازندران بیش از 300 هزار راس دام خود را در سطح یک هزار هکتار از مناطق لار، لاسم و امیری در لاریجان چرا دادند.

بخشدار لاریجان آمل، جاده های نامناسب در میسر کوچ عشایر و قطع شدن آب در برخی مناطق اسکان عشایر را از مهمترین مشکلات آنان در امسال بیان و تصریح کرد: برای کاهش مشکلات آنان در چند نقطه به منظور رفاه حال عشایر از طریق تانکرهای سیار آبرسانی شد.

نصیری، تشکیل امور عشایر در مازندران را بسیار ضروری خواند و گفت: به علت نبود تشکیلاتی در بخش عشایری مازندران مسائل و مشکلات عشایر رسیدگی نمی شود.

وی همچنین گفت: امسال سرشماری عشایر مازندران هم در منطقه لاریجان آمل انجام که هنوز آمار نهایی جمع بندی نشده است.

