رویکرد فرماندهی انتظامی کردستان توجه به برنامه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحمتی شب گذشته در محفل انس با قرآن که به همت فرماندهی انتظامی استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد جدیدی که فرماندهی انتظامی استان در پیش گرفته توجه به برنامه ها و رویداد های فرهنگی است.

وی ادامه داد: در همین راستا توجه به برپایی این چنین محافلی در دستور کار قرار گرفته و خود فرماندهی انتظامی کردستان به عنوان متولی در زمینه برپایی این گونه برنامه ها تلاش می کند.

فرماندهی انتظامی استان کردستان بیان داشت: خوشبختانه توجه به برنامه های قرآنی در جامعه استان کردستان بسیار خوب است که حضور و استقبال مردم استان از برگزاری مسابقات و محافل انس با قرآن گواه این مدعاست.

قائد رحمتی افزود: برپایی محفل های انس با قرآن که به همت فرماندهی انتظامی کردستان برگزار می شود از سه سال گذشته آغاز و هر سال با دعوت یکی از قاریان برجسته مصری با استقبال چشمگیر مردم کردستان برپا می گردد.

وی در بخش دیکری از سخنان خود با اشاره به کاهش آمار جرم و جنایت در ماه مبارک رمضان عنوان کرد: همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان آمار جرم و جنایت در استان به شکلی قابل توجه کاهش پیدا می کند که باید با برنامه ریزی مناسب و اصولی این شرایط را به سال تسری داد.

فرماندهی انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: هم اکنون وضعیت امنیت اجتماعی در استان کردستان بسیار خوب و ویژه است که این مهم نشان از مشارکت مردم استان در این بخش است.

قائد رحمتی اظهار امیدواری کرد: مردم استان همچنان برای حفظ این شرایط و بهبود وضعیت امنیت اجتماعی مشارکت خود را ادامه داده تا نیروی انتظامی نیز بتواند به بهترین شکل به همه استان خدمت رسانی نماید.

محفل انس با قرآن کریم با حضور دکتر عبدالفتاح طاروتی یکی از قاریان برجسته مصر و به همت فرماندهی انتظامی استان کردستان شب گذشته با اشتقبال چشمگیر مردم در مسجد جامع شهر سنندج برگزار شد که علاوه بر قاری مصری جمعی از قاریان استان نیز به قرائت آیاتی از قرآن کریم پرداختند.