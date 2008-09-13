  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

نخستین موزه صنایع دستی آذربایجان غربی در ارومیه راه اندازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از راه اندازی اولین موزه صنایع دستی استان در ارومیه در آینده نزدیک خبر داد.

محمد عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این موزه با هدف ترویج و توسعه هنرهای دستی و صنایع مرتبط در زمینی با وسعت 600 مترمربع در محل دایمی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی ارومیه آماده بهره برداری شده است.

وی صیانت از آثار ارزشمند هنری در حوزه صنایع دستی و فراهم کردن شرایطی مناسب برای آشنایی عموم مردم با رشته های مختلف هنرهای دستی را از اهداف راه اندازی این موزه عنوان کرد.

عبدلی با اعلام اینکه برای تجهیز و آماده سازی نخستین موزه صنایع دستی استان نزدیک به یک میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر استانی دولت هزینه شده است، خاطرنشان کرد: در کنار آماده سازی این مکان 38 اثر نفیس از 15 هنرمند برجسته استان برای نمایش در این مکان خریداری شده است.

این مسئول هزینه نگهداری این آثار را 350 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: تابلوهای منبت و معرق، چند اثر فاخر کنده کاری شده، پیکره های چوبی سنگی و آلات موسیقی زینت بخش این موزه نیز خواهد بود.

وی یادآور شد: همچنین راه اندازی کارگاههای آموزشی در چند رشته مهم صنایع دستی استان از بخشهای جنبی این موزه است.

کد مطلب 748402

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها