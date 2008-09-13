نخستین موزه صنایع دستی آذربایجان غربی در ارومیه راه اندازی می شود

محمد عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این موزه با هدف ترویج و توسعه هنرهای دستی و صنایع مرتبط در زمینی با وسعت 600 مترمربع در محل دایمی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی ارومیه آماده بهره برداری شده است.

وی صیانت از آثار ارزشمند هنری در حوزه صنایع دستی و فراهم کردن شرایطی مناسب برای آشنایی عموم مردم با رشته های مختلف هنرهای دستی را از اهداف راه اندازی این موزه عنوان کرد.

عبدلی با اعلام اینکه برای تجهیز و آماده سازی نخستین موزه صنایع دستی استان نزدیک به یک میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر استانی دولت هزینه شده است، خاطرنشان کرد: در کنار آماده سازی این مکان 38 اثر نفیس از 15 هنرمند برجسته استان برای نمایش در این مکان خریداری شده است.

این مسئول هزینه نگهداری این آثار را 350 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: تابلوهای منبت و معرق، چند اثر فاخر کنده کاری شده، پیکره های چوبی سنگی و آلات موسیقی زینت بخش این موزه نیز خواهد بود.

وی یادآور شد: همچنین راه اندازی کارگاههای آموزشی در چند رشته مهم صنایع دستی استان از بخشهای جنبی این موزه است.