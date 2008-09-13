توزیع سود سهام عدالت از طریق کارتهای خودپرداز انجام می شود

عسگر توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: هم اکنون 12 هزار کارت بانکی با عنوان " کارت مهر " برای هر نفر از مشمولان مرحله نخست دریافت سهام عدالت که شامل کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مقاومت بسیج هستند صادر که کار توزیع آنها نیز ادامه دارد.

وی هدف از این اقدام را کاهش ازدحام افراد در بانکها برای دریافت سود سهام و ارائه خدمات مطلوب تر به مشمولان سهام عدالت بیان و تصریح کرد: این اقدام بر اساس تفاهمنامه همکاری شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت و سرپرستی بانک کشاورزی مازندران منعقد شد.

توکلی، میزان سود پرداختی به این دسته از مشمولان که جزء مرحله نخست هستند را به ازای هر نفر هشتاد هزار تومان اعلام و تصریح کرد: در مجموع حدود 950 میلیون تومان سود سهام عدالت حدود 12 هزار نفر از مشمولان مرحله نخست در آمل از طریق عابر بانکها توزیع می شود.

مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت آمل خاطر نشان کرد: تاکنون در شهرستان آمل حدود 17 هزار خانوار با جمعیتی حدود 75 هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت شدند.

شهرستان آمل حدود 350 هزار نفر جمعیت دارد.

