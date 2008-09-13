دیرانی درگفتگو با مهر/مقاومت هراسی از رژیم صهیونیستی ندارد/ شکست پروژه خلع سلاح حزب الله

"حاج مصطفی دیرانی" اسیرآزاده لبنانی و از مهمترین شخصیتهای که در آخرین دور مبادله اسرا با رژیم صهیونیستی از بند این رژیم آزاد شد در گفتگو با مهر درپاسخ به سوالی در مورد اوضاع لبنان پس از تشکیل دولت وحدت ملی اظهارداشت : البته اکنون لبنان شاهد بروز برخی اختلافات سیاسی بین گروههای داخلی اعم از موافقان و مخالفان دولت برسر مسائل مختلف است .

وی افزود : طبیعی است که این امر زمینه دخالت های آمریکا را فراهم ساخته است و ملت های منطقه بویژه ملت آزادی خواه لبنان همچنان از دخالتهای دولت جرج بوش و برخی از کشورهای غربی همپیمان واشنگتن رنج می برند .

دیرانی با اشاره به اینکه آمریکا قصد دارد ازطریق لبنان طرح خاورمیانه بزرگ را به اجرا بگذارد، تاکید کرد: این دولت استعمارگر بوش همچنان تلاش می کند با طرح های شوم استعماری خود درمنطقه و اشغال کشورهای عربی ثروتها و منابع اقتصادی نظیر نفت و گاز آنها را غارت و چپاول نماید .

این اسیرآزاده لبنانی از تلاشهای آمریکا و دست پروده اش اسرائیل برای تجزیه کشورهای منطقه پرده برداشت وعنوان کرد : هدف آمریکا از این اقدامات تامین منافع دشمن صهیونیستی و هیمنه برملت های منطقه و غارت داراییهای آنهاست .

عضو دفترسیاسی حزب الله که سالهای درازی ازعمر خود را درزندان های رژیم صهیونیستی سپری کرده است درادامه خاطر نشان کرد: شکی نیست که آمریکا لبنان را در جرگه طرح خاورمیانه جدید قرار داده، اما لبنان تاکنون با توجه به موقعیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیکی خود توانسته دربرابر طرحهای شوم آمریکا بایستد.

وی به حمایت های همه جانبه دولت بوش وبرخی کشورهای غربی از رژیم اشغالگر اسرائیلی اشاره و تصریح کرد: درپرتو آنچه که در منطقه صورت گرفت اعم از توطئه چینی های صهیونیستها و آمریکا برای براه انداختن جنگ برضد لبنان، اما مقاومت ملی برای دفاع از کیان این کشور و دفاع از مقدسات اسلامی سی و سه روز دربرابر ارتش اسرائیلی ایستاد و به نظامیان این رژیم اجازه نداد یک وجب از خاک لبنان را اشغال کنند و درنهایت نیز مقاومت و ملت لبنان پیروز از این جنگ بیرون آمد .

این اسیر آزاده لبنانی پیروزی مقاومت اسلامی حزب الله درجنگ تموز(جولای 2006میلادی) را یک پیروزی تاریخی خواند و گفت: این پیروزی همه جهان را بویژه آمریکا و دشمن صهیونیستی را غافلگیر و شوک زده کرد .

وی با بیان اینکه مبارزه با رژیم صهیونیستی تا زمان آزادی کامل سرزمین های اشغالی عربی ادامه دارد، عنوان کرد: پیروزی ملت لبنان روحیه مبارزه و مقاومت را دردیگر کشورهای اسلامی نظیر ملت فلسطین و ملت های منطقه برای ایستادن دربرابر اسرائیل بالا برد و دامنه آن به سایر کشورهای اسلامی و عربی کشیده شد .

دیرانی با اشاره به اینکه تل آویو تلاش کرد با نشان دادن چنگ و دندان کشورهای عربی را از مبارزه بترساند، خاطرنشان کرد: با پیروزی مقاومت لبنان ابهت ارتش اسرائیل شکسته شد و مسلمانان و مبارزان لبنانی نشان دادند که قادرند این رژیم را به چالش بکشانند .

عضو دفترسیاسی حزب الله به بن بست رسیدن آمریکا در پروژه اشغال نظامی عراق اشاره کرد و گفت : ارتش آمریکا در عراق درتنگنا و بن بست بسر می برد و به همین خاطر دولت بوش تلاش می کند تا با طولانی کردن اشغال، آبرومندانه از این کشور مسلمان خارج شود .

اسیرآزاده لبنانی در پاسخ به مهر پیرامون مهمترین اهداف دولت بوش درمنطقه گفت : طرح کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای ایجاد خاورمیانه بزرگ شکست خورده است، زیرا این طرح قرار بود پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان و صدور قطعنامه درباره لبنان با هدف خلع سلاح مقاومت اجرا شود اما این طرح قبل از تولد درنطفه خفه شد.

وی همچنین از ائتلاف برخی از گروههای لبنانی با آمریکا و دشمن اسرائیلی خبر داد و گفت : این افراد مجری طرحهای اسرائیل برای خلع سلاح مقاومت هستند، اما ملت لبنان به همراه مقاومت ملی هرگز به آنها اجازه نمی دهد به اهداف شومشان برسند .

عضو دفترسیاسی حزب الله یاد آورشد: اکنون دو طرح و یا ابتکارعمل در لبنان وجود دارد که هر گروهی تلاش می کند یکی از این دوطرح را دنبال کند برخی خواهان لبنانی آزاد، مستقل، دارای حاکمیت، مقاوم و عربی هستند و برخی دیگر نیز خواهان دنباله روی از سیاست های آمریکا و متحدانش درمنطقه هستند .





