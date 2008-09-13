  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

ستاد مهر برای کاهش مشکلات حمل و نقل دانش آموزان در آمل تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار آمل از تشکیل ستاد مهر برای کاهش مشکلات دانش آموزان این شهر در بخش حمل و نقل خبر داد.

حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ستاد علاوه بر حل مشکلات مردم و به ویژه دانش آموزان روابط بین شهرداری و دستگاههای اجرایی را مستحکم تر و وحدت رویه را نیز ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم شهرداری و والدین از آغاز سال تحصیلی و سفرهای درون شهری است، افزود: ستاد مهر برنامه ریزی مناسبی را برای جابجایی دانش آموزان و دیگر شهروندان انجام داده است.

شهردار آمل تصریح کرد: نوسازی و بازسازی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، نظارت بر ناوگان حمل و نقل، ترمیم فضای سبز، لکه گیری نقاط کنده شده و زیباسازی مناسب با هدف ایجاد شادابی از دیگر برنامه های ستاد مهر است.

علیزاده، خط کشی مجدد محل عابر پیاده ها، ترمیم سرعت گیرها، استقرار آمبولانس 115 و آتش نشانی در محل مناسب و ساماندهی سرویس های دانش آموزان را از دیگر برنامه های ستاد مهر در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 748407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها