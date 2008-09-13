واگذاری سهام بانکها همچنان در تعلیق

به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری سهام بانکها و بیمه های دولتی که از بخشهای مهم اقتصاد کشور محسوب می شوند، بیش از 26 ماه است که با ابلاغ سیاستهای اصل 44 در دستور کار قرار گرفته؛ اما با گذشت این مدت هنوز محقق نشده است.

سهام 4 بانک دولتی ملت، صادرات، تجارت و رفاه و همچنین پست بانک که از جمله مهمترین بخشهای است که قرار است از بدنه دولت جدا و به بخش خصوصی واگذار شود، هنوز اتفاق نیفتاده است.

روزهای پایانی شهریور ماه نیز در حال سپری شدن است، اما هنوز خبری از واگذاری سهام بانکها و بیمه ها که سازمان خصوصی سازی بارها و بارها از آن خبرداده، نیست.

براساس اعلام مکرر سازمان خصوصی سازی قرار بود سهام حداقل یک بانک دولتی تا نیمه اول سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود، البته مدیران بانکها ملت و صادرات و همچنین مسئولان سازمان خصوصی سازی مطرح می کنند که این دو بانک نسبت به سایر بانکها از آمادگی بیشتری برخوردار هستند.

طی چند هفته اخیر نیز مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و بورس از رفع مشکلات واگذاری سهام بانکهای مشمول واگذاری و آمادگی آنها برای عرضه در بورس خبر می دهند؛ این در حالی است که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

قرار بود اولین سری سهام بانکها در شهریور ماه سال گذشته وارد بورس شود که محقق نشد. پس از آن، مجددا مقرر شد در آذر ماه سال گذشته سهام اولین بانک به بخش خصوصی واگذار شود که باز هم این امر محقق نشد و این عدم تحقق در واگذاری سهام بارها و بارها تاکنون تکرار شده و ادامه یافته است.

همچنین بر اساس برنامه ماهانه آماده سازی سهام مصوب قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی در سال 87 قرار بود 5 درصد سهام بانک صادرات در شهریور ماه جاری به بخش خصوصی عرضه شود.



دلایل عمده ای برای تاخیر در واگذاری سهام بانکهای دولتی مشمول واگذاری از سوی مسئولان واگذاری سهام مطرح شده بود که البته بنا بر اعلام آنها این مشکلات مرتفع شده است. دلایل عمده تاخیر واگذاری سهام آنها به موضوع صندوق بازنشستگی آنها، اساسنامه و بازپرداخت بدهی های دولت به این بانکها بود که هم اکنون رفع شده است و یا در حال رفع شدن است.

البته مشکلاتی نظیر واگذاری دارایی های غیر ضروری بانکها، تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکها، وضعیت مطالبات معوق و غیره نیز از دیگر مشکلات در واگذاری سهام بانکها بود که رفع شد، البته برای رفع این مشکلات و انجام بررسی های لازم در واگذاری سهام آنها کارگروه هایی نیز با مشارکت خود این بانکها تشکیل شده بود.

سهام بانکهای دولتی مشمول واگذاری سهام که از معتبرترین بانکهای دنیا هستند، به نظر می رسد از استقبال بی نظیری برخوردار باشد، اما سازمان خصوصی سازی هم در زمان واگذاری سهام باید دقت کافی را داشته باشد و هم برای زمان پس از واگذاری تمهیداتی را اندیشه نماید.

بیمه ها

سهام سه شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا نیز از دیگر سهام مهم دولت هستند که قرار است خصوصی سازی شوند، براساس اعلام مسئولان واگذاری سهام شرکتهای دولتی سهام شرکتهای بیمه نیز آماده واگذاری به بخش خصوصی است و پس از واگذاری سهام بانکها آنها نیز وارد بورس خواهند شد.

این در حالی است زمان واگذاری سهام بیمه ها نیز چندین بار تغییر یافته و براساس برنامه ماهانه آماده سازی سهام مصوب قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی در سال 87 قرار است 5 درصد سهام بیمه دانا در شهریور ماه جاری به بخش خصوصی عرضه شود.

البته برای رفع مشکلات واگذاری سهام بیمه ها نیز کارگروه ها و کمیته هایی نیز با مشارکت خود این شرکتها تشکیل شد و مشکلات آنها از جمله استاندارد 28 و ایرادات سازمان حسابرسی و سازمان مالیاتی به صورتهای مالی و غیره آنها نیز رفع شده است.

به هر حال با گذشت زمانی بیش از دو سال و دو ماه از تلاش برای واگذاری سهام بانکها و بیمه های دولتی مشمول واگذاری انتظار می رود هر چه زودتر شاهد عرضه سهام آنها در بورس باشیم.