نرخ بیکاری در نور کاهش چشمگیری داشته است

سید علی اصغر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، نرخ بیکاری را در این منطقه حدود هفت درصد اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر تلاش زیادی برای اشتغال جوانان جویای کار شده است.

وی خاطرنشان کرد: رفع کامل بیکاری در منطقه مستلزم فراهم شدن برخی زیرساختها است.

به گفته حسینی، ارائه تسهیلات و توسعه بنگاه های زودبازده از جمله راهکارها برای کاهش نرخ بیکاری است.

فرماندار نور ادامه داد: درصد بالایی از افراد جویای کار این شهرستان فاقد مهارت لازم هستند.

حسینی عنوان کرد: باید برای رفع معضل بیکاری به آموزشهای فنی و حرفه ای توجه بیشتری شود.

وی خواستار توجه ویژه مسئولان امر برای رفع این مشکلات شد.

شهرستان 105 هزار نفری نور در غرب مازندران واقع شده است.