خانه هنرهای سنتی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

محمد اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: این مرکز با هدف حمایت و اعتلای منزلت اجتماعی هنرمندان و صنعتگران، ترویج، توسعه و ارتقای سطح کیفی و تخصصی هنرهای سنتی و صنایع دستی در محل موزه صنایع دستی استان در ارومیه فعالیت خود را آغاز می کند.

وی جمع آوری و ثبت آثار فاخر هنرمندان در راستای صیانت از مالکیت معنوی آثار و نیز شناسایی و احیای رشته های هنری سنتی را از دیگر اهداف ایجاد خانه هنرهای سنتی در استان عنوان کرد.

اشتری ادامه داد: تولید آثار هنری هنرمندان در رشته های مختلف معرق، مینیاتور، منبت روی چوب، پیکر تراشی روی چوب و سنگ همچنین ساخت سازه های چوبی در حضور بازدید کنندگان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی و برگزاری نمایشگاههای آثار هنرمندان از دیگر فعالیتهای خانه هنرهای سنتی خواهد بود.

وی با اشاره به نیاز هنرمندان استان به تشکلهای تخصصی غیر دولتی اظهار داشت: در این راستا با هدف صیانت از حقوق مادی و معنوی فعالان بخش صنایع دستی با ایجاد تعامل سازنده سازمان و سایر نهادهای دولتی در استان به زودی شورای هنری هنرمندان در استان تشکیل و راه اندازی می شود.