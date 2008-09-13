راه اندازی خانه های فرهنگ مجازی در دانشگاهها

دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ایجاد خانه های مجازی نیز در دستور کار قرار دارد و قرارداد آن نیز منعقد شده است.

وی اضافه کرد: به وسیله خانه های فرهنگ مجازی دانشجو می تواند از طریق شبکه اینترنت و با ورود به سایت یک سری کالاهای فرهنگی را در اختیار داشته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: در عین حال برخی دانشگاهها نیز طرح ایجاد خانه های علم را بر اساس خانه های فرهنگ ارائه داده اند که در دست بررسی است.

وی گفت: گامهای اولیه برای ایجاد حداقل 15 خانه فرهنگ در سال جاری برداشته شده است که برخی در خوابگاهها و برخی حدفاصل میان خوابگاه و پردیس دانشگاهها ساخته می شود.