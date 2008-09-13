470 هزار هکتار از عرصه های جنگلی غرب مازندران جنگلکاری شد

بهزاد انگورج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار بیش از دو برابر سطح اراضی ملی و جنگلی تخریب شده است.

وی افزود: در این مدت حدود 20 هزار هکتار از عرصه های جنگلی به دلایل مختلف از جمله اجرای طرحهای جنگلی از بین رفتند.

انگورج عنوان کرد: روند احیاء و توسعه اراضی جنگلی در سالهای اخیر در منطقه مطلوب و رو به رشد بوده است.

به گفته انگورج، تشکیل یگان حفاظت نیز موجب شده تا سطح تخریب، تجاوز و تصرف در عرصه های ملی در غرب مازندران کاهش چشمگیری یابد.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران تاکید کرد: برای تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی نیازمند عزم و توجه جدی همگان هستیم.

وی یادآور شد: رسانه های گروهی برای نهادینه شدن این فرهنگ پشتکار مهم و انکار ناپذیری دارند.

عرصه های جنگلی غرب مازندران بیش از 600 هزار هکتار وسعت دارد.