البرادعی روز دوشنبه درباره برنامه هسته ای ایران گزارش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیپلمات ها به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفتند : آنطوری که به نظر می رسید تحقیقی که آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تلاش ایران برای دست یابی به بمب هسته ای! درحال انجام آن است، شاید به مانع برخورد کند.

این روزنامه درادامه نوشت : این درحالی است که ایران در روند برنامه حساس خود برای غنی سازی اورانیوم به آرامی اما با اطمینان پیش می رود.

این دیپلمات ها پیش بینی کردند که احتمالا این موضوع در گزارش البرادعی پس فردا دوشنبه ارائه شود، نمود یابد.

دیپلمات های مذکور همچنین خاطرنشان کردند : درحالی البرادعی پس فردا گزارش خود را ارائه می دهد که شدت فشارها علیه ایران کم شده است چراکه غرب با روسیه در باره مسئله گرجستان درگیری دارد و دولت آمریکا هم درآستانه تغییر قرار دارد.

ازسوی دیگر، اخیرا منابع غربی از برگزاری نشستی بین نمایندگان گروه 1+5 با طرف ایرانی در حاشیه اجلاس سالانه سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر دادند.

در همین رابطه برخی منابع خبری اعلام کردند که این گزارش در آستانه نشست 22 سپتامبر ( اول مهر ماه ) شورای حکام در اختیار 35 عضو این شورا قرار می گیرد .

به گفته این منابع گزارش آتی محمد البرادعی از ادامه روند فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران طبق برنامه از پیش اعلام شده و همچنین ، ادامه همکاری های ایران و آژانس حکایت خواهد داشت .

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دوازده گزارش پیشین خود از فعالیت های هسته ای ایران همواره بر صلح آمیز بودن این فعالیت ها مهر تایید زده است .

گزارش آتی البرادعی درباره فعالیت های هسته ای ایران همچنین بیانیه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دراین باره در نشست آتی شورای حکام قرائت خواهد شد .