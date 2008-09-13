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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷

34 قطعه شیء تاریخی به گنجینه ارومیه افزوده شد

34 قطعه شیء تاریخی به گنجینه ارومیه افزوده شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسئول گنجینه موزه ارومیه گفت: از ابتدای امسال تاکنون 34 قطعه شئی تاریخی با ارزش به گنجینه موزه ارومیه اضافه شد.

ناهید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این اشیای تاریخی از بین یک هزار و 152قطعه شیء تاریخی کشف شده از قاچاقچیان است که متعلق به دوره های هزاره اول قبل از میلاد  ودوره های مختلف تاریخی و دوره اسلامی هستند.

وی ادامه داد: 16سکه نقره ای ، مسی و برنجی متلق به دوره های صفویه، افشاریه و قاجاریه، چهار سکه عثمانی، دو النگوی برنزی و یک پاشنه در سنگی متعلق به هزاره اول قبل از میلاد ایجاد اشیا را شامل می شود که در گنجینه اشیای تاریخی ارومیه نگهداری خواهند شد.

وی همچنین 12ظروف سفالی متعلق به دوره های مختلف تاریخی را از دیگر اشیا تاریخی انتقال داده شده به موزه ارومیه برشمرد و افزود: این ظروف به دلیل نداشتن قابلیت نمایش فقط ارزش مطالعاتی دارند.

کد مطلب 748429

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