یک محیط بان به ازای هر دو هزار هکتار حوزه آبخیز مازندران نیاز است

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: این در حالی است که اکنون به ازای هر 30 هزار هکتار یک مامور اجرایی داریم.

وی خاطرنشان کرد: ارتقاء سازمان و محیط بان های ادارات تابعه استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: ضوابط فیزیکی گروه های فعالیت خدمات و فاصله مراکز آموزشی در استانها همخوانی ندارد.

به گفته اشرفی پور، به عنوان نمونه این فاصله در یزد بین 200 تا 500 متر است در حالیکه در این استان 200 متر هم نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: بازنگری در این قانون الزامی است و رفع این مشکل در دست برنامه است.

وی با اشاره به وضعیت دریای خزر یادآور شد: متاسفانه بهره برداری از این دریاچه مناسب نیست و باید بازنگری در استفاده آن صورت گیرد.

حوزه آبخیز محیط زیست مازندران دو میلیون و 30 هزار هکتار وسعت دارد.