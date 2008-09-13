سومین همایش پیاده روی خانوادگی 19 مهر در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمد زاده صبح امروز در جلسه هماهنگی برگزاری این همایش بزرگ خانوادگی در ارومیه افزود: توسعه فعالیتها و برنامه های ورزشی در کشور زمینه را برای مشارکت و حضور پرشور مردم در برنامه های ورزشی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه وقتی ورزش در جامعه همگانی شود شادابی و سلامتی در روحیه افراد نمایانگر می شود، خاطرنشان کرد: توسعه ورزش در میان مردم از اولویتهای مهم دولت نهم است و در این راستا بسیاری از امکانات برای رسیدن به این هدف آماده شده است.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: با توجه به استقبال مردم از این حرکت ورزشی، سومین همایش پیاده روی خانوادگی، صبح روز جمعه 19 مهر ماه با عنوان حفاظت از پارک ملی دریاچه ارومیه و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی برگزار می شود.

علی ملا احمدی افزود: در این برنامه ورزشی که با هدف ایجاد سلامت و نشاط در جامعه، بالا بردن حرکت و پویایی در بین مردم، ترویج فرهنگ ورزش همگانی برگزار می شود شرکت کنندگان مسیر تعیین شده از پل نبوت تا ورزشگاه شش هزار نفری غدیر ارومیه را می پیمایند.

وی ادامه داد: به شرکت کنندگان در این پیاده روی به قید قرعه جوایزی از جمله حج عمره، 100 دستگاه دوچرخه و جوایزی ویژه کودکان و نوجوانان اهدا می شود.

وی یادآورشد: برای پیشگیری از تخلف در قرعه کشی نرم افزار ویژه ای طراحی شده است که در این نرم افزار بعد از ثبت مشخصات فردی افراد، تعرفه صادر و امکان استفاده یک نفر از چند تعرفه برای قرعه کشی از بین می رود.