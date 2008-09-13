40 روستا در نوشهر طرح هادی مصوب دارند

یزدان کرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این در حالی است که در سال جاری برای 13 روستای جدید نیز طرح هادی در حال تهیه است.

وی اظهار داشت: امسال در 10 روستای بخش کجور و مرکزی طرح هادی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در هفت روستای بخش کجور نیز اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه طرح هادی اجرا می شود.

به گفته کرد، از مجموع روستاهای منطقه در سه روستای لرگان، پول و نیچکوه اکنون طرح هادی در حال اجرا است.

رئیس بنیاد مسکن نوشهر ادامه داد: آسفالت، جدول گذاری، زیرسازی، پیاده رو سازی، خاک برداری، آوار برداری و جابجایی شبکه در طرح هادی لحاظ می شود.

وی بیان داشت: همچنین امسال برای اجرای طرح بافت با ارزش روستای هدف گردشگری کندلوس کجور سه میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

44 درصد جمعیت 118 هزار نفری نوشهر در روستاها سکونت دارند.