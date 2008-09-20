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۳۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه درس قرآن

اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه درس قرآن

مدیرکل دفتر گسترش فرهنگ نماز و فعالیت های قرآنی وزارت آموزش و پرورش از اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه درس قرآن در مدارس و دارلقرآن ها در سال تحصیلی جدید خبر داد.

حجت السلام سیدجواد بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته اعتبارات در حوزه قرآن تنها یک میلیارد تومان بوده است ، گفت: در سال گذشته کمک خاصی به درالقرآن ها نکرده ایم و فعالیت های قرآنی ما با کمبود بودجه مواجه شده بود که این مسئله در سال جاری مرتفع شده است.

وی با بیان اینکه 600 درالقرآن در کشور به تعلیم و تربیت دینی و قرآنی دانش آموزان مشغول هستند ، اظهار داشت: در نظر داریم که تعداد درالقرآن ها را به یک هزار و 400 باب افزایش دهیم و در هر منطقه آموزشی دو در القرآن دخترانه و پسرانه احداث کنیم.

مدیرکل دفتر گسترش فرهنگ نماز و فعالیت های قرآنی وزارت آموزش و پرورش فعالیت درالقرآن ها را مکمل تدریس قرآن در آموزش و پرورش خواند و ادامه داد: امیدواریم احداث و راه اندازی درالقرآن ها طی دو سال آینده محقق شود.

کد مطلب 748435

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