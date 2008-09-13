ارزیابی مثبت رئیس کمیسیون ویژه از گزارش های طرح تحول اقتصادی

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص ارزیابی کمیسیون ویژه از طرح تحول اقتصادی، گزاش سه محور از 7 محور ارائه شده در این طرح را مثبت ارزیابی کرد.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس مباحث مربوط به تحولات در گمرک، مالیات ها و توزیع کالا را موضوع گزارش های رسیده عنوان کرد و گفت این مباحث غالبا مورد استقبال نمایندگان است چرا که حاصل سیاستگذاری های پیشین و قوانین قبلی بوده که به قانون جدید نیازی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنا بر تصمیمات گرفته شده در کمیسیون ویژه مقرر شد در مواردی که نیازمند قانون هستیم از دولت خواسته شود تا لایحه مناسبی ارائه دهد.

وی با بیان اینکه گزارش از محورهای باقی مانده طرح تحول اقتصادی در جلسه این هفته کمیسیون ارائه خواهد شد، تصریح کرد: مباحث مربوط به تحول بانکها و هدفمند کردن یارانه ها و اطلاعات تکمیلی که باید به مجلس داده شود از جمله موضوعاتی است که در نشست این هفته کمیسیون مورد بحث قرار می گیرد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد : نتیجه گفتگو در خصوص این گزارش ها و بررسی های انجام شده روی آن از سوی کمیسیون ارائه خواهد شد.

کمیسیون ویژه طبق برنامه اعلام شده روز دوشنبه بررسی طرح دو شوری نظارت وهماهنگی در هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار دارد.

نمایندگانی از دولت با حضور در جلسات کمیسیون ویژه گزارش هایی پیرامون مباحث مطرح را ارائه می دهند. کمیسیون ویژه مجلس با استماع گزارش های رسیده بررسی ها و مطالعات کارشناسانه خود را آغاز کرده و قرار است نتیجه اولیه این بررسی ها را تا آخر شهریور ماه به مجلس ارائه دهد.