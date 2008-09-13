ژاپن با "خروجی" وارد رقابت اسکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد ماساهیرو موتوکی در این فیلم نقش یک نوازنده ویولنسل بیکار را بازی میکند که به زادگاه خود بازمیگردد و مامور کفن و دفن میشود.
صحنهای از فیلم "خروجی"
این تغییر رویه کاری نامعمول افقی جدید را پیش روی موزیسین جوان میگشاید و او را در برابر همسر جوانش با بازی ریوکو هیروسوئه قرار میدهد. "خروجی" اخیرا جایزه بزرگ سی و دومین جشنواره جهانی فیلم مونترال را از آن خود کرد.
این فیلم از 13 سپتامبر در سینماهای ژاپن به نمایش درمیآید. تاکیتا کارگردان فیلم "خروجی" متولد 1955 در تویاما ژاپن است. او از اوایل دهه 1980 وارد دنیای سینما شد و بیش از 40 اثر در کارنامه دارد.
تاکیتا سه بار با "شهری که هیچگاه نمیخوابد" 1993، "استاد یین یانگ" 2001 و "وقتی آخرین شمشیر بیرون بیاید" 2003 نامزد جایزه بهترین کارگردانی از آکادمی ژاپن شد. ژاپن پارسال "کار من نبود" ماسایوکی سو را به اسکار معرفی کرد.
آخرین مهلت ارسال فرم برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان مراسم اسکار اول اکتبر است. نامزدهای این بخش 22 ژانویه 2009 اعلام و مراسم اعطای جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیهتر لس آنجلس برگزار میشود.
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