افزایش تعداد کشورهای متقاضی داروی ایرانی ام اس

دکتر هاله حامدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون 25 کشور از اروپا، آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا، درخواست داروی ایرانی بیماری ام اس را داده اند.

وی همچنین از افزایش مصرف داروی ایرانی ام اس در داخل کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر 80 درصد بازار داروی مصرفی بیماران ام اس در اختیار داروی سینووکس است.

عضو ارشد گروه علمی تحقیقاتی تولید داروی ایرانی ام اس ادامه داد: تجربه کیفی مصرف داروی سینووکس در دو سال اخیر نشان داده است که پزشکان و بیماران به استفاده از آن اعتماد کرده اند.

حامدی فر در خصوص صادرات داروی ایرانی ام اس به کشورهای درخواست کننده ، اظهارداشت: پروسه صادرات داروهای بیولوژیک زمان بر است و بین 3 تا 5 سال طول می کشد.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر نیز صادرات محدود از این دارو را داریم ، افزود: انتظار می رود اوائل سال آینده شرایط برای ثبت صادرات به خارج از کشور فراهم شود.