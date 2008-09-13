5712 تن از تجهیزات پالایشگاه اراک در شرکت آذرآب ساخته می شود

مجید کمالی روستا در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: قرارداد ساخت این تجهیزات که شامل 1430 تن رآکتور، 3940 تن برجهای پالایشگاهی و 334 تن مبدل های پالایشگاهی است به ارزش 88 میلیون یورو می باشد که در حال انجام است.

کمالی روستا با اشاره به اینکه توان صنایع استان در تولید تجهیزات سازه ای و پالایشگاهی غیر قابل انکار است، خاطر نشان کرد: ارتفاع برج های پالایشگاهی در دست ساخت از 8 متر تا 48 متر است و قطر آنها بین 6/2 دهم متر تا 12 متر خواهد بود همچنین قطر مبدل های ساخته شده بین 400 میلی متر تا 2/2 متر خواهد بود که ارتفاع آنها به 7/3 متر خواهد بود.

وی در زمینه دیگر پروژه های در دست ساخت شرکت آذرآب اراک گفت: ساخت برج های پتروشیمی کاویان و بخشهایی از فولاد خراسان از جمله پروژه های در دست احداث در شرکت آذرآب اراک است.

کمالی روستا عنوان کرد: 17 مبدل پالایشگاهی جزیره سیری تا پایان آبان ماه تحویل داده می شود و پنج مخزن سراجه قم ساخته و نحویل داده می شود.

مدیر امور نفت و گاز شرکت آذرآب اراک تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید مخزن و مبدل در شرکت آذرآب اراک نزدیک به 5 هزار تن است که قرار است در یک برنامه چند ماهه، این میزان تولید به بیش از 7 هزار تن در سال افزایش یابد.

طرح توسعه پالایشگاه اراک در دست انجام است کهب ا اتمام این طرح میزان قابل توجهی به تولید بنزین در این پالایشگاه اضافه می شود. همچنین شرکت آذرآب اراک از صنایع مادر و سازه ای کشور است.

