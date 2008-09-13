91 درصد جمعیت مازندران در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار شرکت کردند

ولی الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 85، دارای 424 هزار و 665 خانوار شهری و 359 هزار و 54 خانوار روستایی است.

وی خاطرنشان کرد: یک میلیون و 554 هزار و 143 نفر جمعیت شهری و یک میلیون و 368 هزار و 269 نفر جمعیت روستایی و در مجموع دارای دو میلیون و 922 هزار و 432 نفر جمعیت است.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران عنوان کرد: بر اساس نتایج پایانی طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای استان، تعداد خانوارهایی که پرسش نامه های تکمیل شده را به ایستگاه های واقع در مدارس سراسر استان تحویل داده 809 هزار و 237 خانوار بودند.

به گفته وی، این خانوار با جمعیتی معادل دو میلیون و 673 هزار و 649 نفر معادل 91 درصد جمعیت استان را شامل می شوند.

مدیر اجرای طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای مازندران گفت: 434 هزار خانوار شریک در فرم تحول اقتصادی از شهرها و بقیه از روستاییان استان بودند.

طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، همزمان با سراسر کشور در مازندران برگزار شد.