عدم صدور روادید هیئت ایرانی برای حضور در نشست سازمان ملل

به گزارش خبرنگار مهر، حضور رئیس جمهوری کشورمان در این اجلاس و سخنرانی وی در سازمان ملل جزء برنامه های مجمع عمومی سازمان ملل به شمار می رود ولی به گفته برخی از منابع ، دولتمردان کاخ سفید به دلیل نگرانی از سخنرانی دکتر احمدی ن‍ژاد در این نشست و به وجود آمدن فضای منفی علیه دولتمردان آمریکا ، تاکنون از صدور روادید مقامات و مسئولان ایرانی شرکت کننده در این نشست خودداری کرده اند.

از سوی دیگر شنیده شده است که دولت آمریکا با دیر صادر کردن ویزاهای هیئت ایرانی قصد دارد تا آنجایی که ممکن است نا هماهنگی در برنامه ها و دیدارهای جانبی رئیس جمهوری کشورمان در این سفر ایجاد کند تا از این طریق به اهداف سیاسی خود دست یابد.

این اخبار در حالی است که بنابراعلام یک رسانه آمریکایی به نقل از سخنگوی سازمان ملل، رئیس جمهوری اسلامی ایران دوم مهر در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.

احمدی نژاد در سه سال اخیر به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کرده است .