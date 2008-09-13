  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

12 هزار خانوار جدید روستایی ساری مشمول دریافت سهام عدالت می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری گفت: 12 هزار و 434 خانوار روستایی شهرستان صاحب سهام عدالت می شوند.

محسن زراعی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با افزایش سهمیه مشمولان در مرحله دوم 30 درصد خانوار مشمول ساکن در مناطق محروم و 25 درصد خانوار روستایی در نقاط برخوردار روستایی شهرستان صاحب سهام عدالت می شوند.

وی خاطر نشان کرد: فرآیند شناسایی افراد فوق به زودی با همکاری بخشداری ها و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها آغاز خواهد شد.

رئیس ستاد توزیع سهام عدالت شهرستان ساری از اختصاص سهام عدالت برای زنان سرپرست خانوار خبر داد و افزود: شناسایی این افراد نیز از طریق اداره بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام آغاز شده است.

شهرستان ساری حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 748459

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها